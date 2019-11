Piosenkarka wrzuciła zdjęcie na Instagrama. Straciła tysiąc fanów

Takie właśnie naturalne zdjęcie wrzuciła na swój profil na Instagramie, licząc na zachwyt swoich fanów. „Dodaję to zdjęcie, bo mam ochotę być sobą. Mieć te wszystkie siniaczki, zaczerwienienia, przesuszone usta, odrost na włosach i wszelkie inne ludzkie mankamenty. Dodaję to zdjęcie, bo jest Was tu już 250.000! Wiem, że mam niesamowicie kochanych obserwatorów, którzy wiedzą, czym jest kultura wypowiedzi i szacunek do drugiego człowieka. Dziękuję, że jesteś ze mną” – napisała.

Reakcje nie spełniły jednak oczekiwań Eweliny. Okazało się, że jej zdjęcie w wersji naturalnej odstraszyło sporą część fanów, którzy lawinowo opuszczali jej profil. „Słuchajcie, przed chwilą wybiło mi 250 tysięcy obserwatorów. Dodałam swoje naturalne zdjęcie i znowu mam 249” – poskarżyła się.

Wychodzi na to, że czasem lepiej nie tylko nie mówić ludziom całej prawdy, lecz także jej nie pokazywać. Zwłaszcza w show-biznesie.