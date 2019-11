Morawiecki reaguje na problemy schroniska "Na Paluchu". "Zapraszam na spotkanie"

"Warszawska miłość do zwierząt w stolicy @trzaskowski_ w praktyce. Milion zł chcą zabrać schronisku "Na Paluchu". Wg dyrektora rozkłada to ich na łopatki. Budżetowe #draństwo" – napisał na Twitterze radny PiS Oliwier Kubicki. Polityk załączył do swojego wpisu dokument, którzy otrzymali stołeczni samorządowcy. CZYTAJ WIĘCEJ

Na zestawieniu widzimy, że w 2019 roku schronisko "Na Paluchu" otrzymało od miasta 9 876 000 zł. Projekt budżetu na rok 2020 przewiduje, że otrzyma znacząco mniej - 8 331 000 zł.

Dzisiaj do sprawy odniósł się premier Mateusz Morawiecki, który zaprosił przedstawicieli schroniska na spotkanie.

„Ochrona naszych braci mniejszych jest dla nas bardzo ważna. Zapraszam przedstawicieli schroniska dla zwierząt "Na Paluchu" na spotkanie – chcemy wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy poświęcają swoje życie na niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom” – napisał Morawiecki na Twitterze.