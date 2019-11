"Dorosnąć do nowego życia". Poznaj historie dzieci bohaterów

Fundacja Dorastaj z Nami opublikowała serię spotów dzięki, której poznajemy bolesne historie ich podopiecznych, którym dzięki wsparciu darczyńców udało się "Dorosnąć do nowego życia".

"Dziwny to był dzień..."

Jedną z bohaterek kampanii jest Hania Łabunowicz – Majowa - obecnie studentka turystyki i rekreacji. Jej tata, ratownik TOPR zginął w górach ratując życie turystom.

"Dziwny to był dzień ten 30 grudnia 2001 r. Tata nie wracał, a nasz dom zapełniał się ludźmi, którzy płakali, przytulali Mamę a mnie, wtedy 4,5 letniej dziewuszce dawali podarki. Nie rozumiałam, gdy mówili, że Tata odszedł na zawsze i że był bohaterem. Zachorowałam na smutek. Stałam się milczącym 'dzieckiem widmem'" – wspomina i dodaje, że po kilku latach zrozumiała, co to znaczy, kiedy tata odchodzi na zawsze. Hania jest podopieczną fundacji od 9 lat. Jak podkreśla, dzięki niej i ofiarności darczyńców została artystą lutnikiem, samodzielnie wyrzeźbiła trzy pary skrzypiec, a teraz studiuje turystykę i rekreację w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej. "W przyszłości chcę zostać tu, gdzie żył i zginął mój Tata, ratując ludzkie życie. Dziś już nie czuję żalu, że Tata tamtego dnia poszedł na akcję. Wierzę, że Tata czuwa nade mną. Ale to dzięki Wam dorosłam do własnego życia. Proszę - pomóżcie też dorosnąć innym dzieciom bohaterów" – apeluje.

"Wpadł jakiś człowiek, oblał moją Mamę benzyną i podpalił..."

Innym bohaterem kampanii jest szesnastoletni Tomasz Kowalczyk, którego mama - pracownik socjalny - zginęła w grudniu 2014 roku podpalona przez podopiecznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim.

"Pamiętam telefon z informacją, że do poradni rodzinnej w naszym Makowie wpadł jakiś człowiek, oblał moją Mamę benzyną i podpalił. Pamiętam strach oczekiwania na wieści ze szpitala, do którego trafiła poparzona Mama. I pamiętam ogromny ból, który poczułem, gdy usłyszałem, że Mama nie żyje. Świąt Bożego Narodzenia 2014 roku, które nadeszły sześć dni po śmierci Mamy już nie pamiętam. Nie pamiętam też kilku następnych miesięcy, kiedy prawie nie wychodziłem z domu i zamknąłem się na wszelkie emocje" – mówi dziś Tomasz, który pod opiekę fundacji trafił cztery lata temu. "Babcia mówi, że dzięki Wam 'żyje nam się lepiej', bo ma już z czego opłacić korepetycje dla mnie z matematyki, miejsce w akademiku dla mojego brata oraz wysłać nas na wakacje i ferie zimowe. Tak, to dzięki Wam mam siłę, aby dorosnąć do własnego nowego życia. Proszę – pomóżcie też dorosnąć innym dzieciom bohaterów" – prosi Tomasz.

W klipach przedstawiono także historie Kamila, syna strażaka oraz Piotra syna pilota wojskowego, który zginął w katastrofie lotniczej.

Fundacja Dorastaj z Nami funkcjonuje od 2010 roku. Celem jej działania jest wsparcie dzieci osieroconych przez rodziców, którzy zginęli pełniąc służbę publiczną: żołnierzy, strażaków, policjantów, ratowników medycznych, pracowników socjalnych. Organizacja zapewnia opiekę psychologiczną, a także wykształcenie, finansując szkoły, studia, korepetycje i zajęcia pozalekcyjne. Wsparcie zapewniane jest do zakończenia nauki, nawet do 25 roku życia. Pracownicy fundacji zapewniają także pomoc przy wejściu na rynek pracy.