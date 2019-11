"Nigdy na takich spędach nie bywałam". Pawłowicz ucina spekulacje ws. jej rzekomego zdjęcia

"To spowoduje tragedię". Jaki apeluje do warszawskich radnych

Apeluję do państwa radnych o pilną zmianę budżetu i decyzji prezydenta Trzaskowskiego i ratowanie zwierząt. To bez barw politycznych, nasze wspólne zobowiązanie - pisze do Rady Miasta Stołecznego Warszawy Patryk Jaki.