Sadurski porównuje PiS do "zorganizowanej grupy przestępczej". "Polega to na tym..."

Prof. Wojciech Sadurski znany jest z ostrej krytyki partii rządzącej. Jakiś czas temu formacja Jarosława Kaczyńskiego wytoczyła prawnikowi proces za to, że nazwał on ją "zorganizowaną grupą przestępczą". Mimo to, w dzisiejszej audycji podtrzymał swoją ocenę, choć wypowiedział ją w bardziej "bezpieczny" dla siebie sposób.

Zdaniem Sadurskiego "elita władzy od 2015 r. działa według modus operandi charakterystycznego dla zorganizowanej grupy przestępczej". – Na czym by to polegało? – dopytywał Żakowski.

– Polega to na tym, że następuje pewna koordynacja i synchronizacja działań między rozmaitymi elementami elity władzy, które z punktu widzenia konstytucyjnego powinny być od siebie niezależne – stwierdził w odpowiedzi Sadurski.