Duda, Morawiecki, a potem Kaczyński. Pierwszy taki sondaż po wyborach

CBOS opublikował w środę pierwszy po wyborach ranking zaufania do polityków. Centrum ocenia, że nie przyniósł on większych zmian w stosunku do sondażu z października.

Największym zaufaniem niezmiennie cieszy się Andrzej Duda (68 proc.). Drugi jest Mateusz Morawiecki (60 proc.), a trzeci – Jarosław Kaczyński (46 proc.).

Na dalszych miejscach są: Zbigniew Ziobro, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mariusz Błaszczak, Paweł Kukiz, Małgorzata Kidawa-Błońska, Jarosław Gowin i Robert Biedroń.

Największą nieufność wśród pytanych wzbudzają: Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Schetyna (obaj po 55 proc. negatywnych wskazań), dalej Jarosław Kaczyński (37 proc.), Zbigniew Ziobro (36 proc.), Robert Biedroń (36 proc.) i Marian Banaś (32 proc.).

Respondenci wskazali też polityków najbardziej nieznanych. Na czele tej listy znalazła się minister rozwoju Jadwiga Emilewicz (64 proc. wskazań), lider Razem Adrian Zandberg (44 proc.), szef NIK Marian Banaś (44 proc.) i marszałek Sejmu Elżbieta Witek (42 proc.).

Sondaż przeprowadził CBOS w dniach 7–17 listopada 2019 r.