Polityk Nowoczesnej zawieszona w prawach członka klubu KO. "Brak zaufania"

Szczecińska radna miejska, przewodnicząca komisji kultury Edyta Łongiewska-Wijas (Nowoczesna) została zawieszona w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej - poinformował w środę przewodniczący klubu Łukasz Tyszler. "W każdej grupie ludzi, która chce ze sobą współpracować i razem działać ważne są dobre relacje międzyludzkie oparte na zaufaniu. W przypadku radnej Łongiewskiej-Wijas te elementy zawodziły. W ostatnim czasie brak zaufania przy realizacji wspólnych celów stał się wyjątkowo odczuwalny. W związku z tym Klub radnych KO w RM Szczecin podjął trudną decyzję o zawieszeniu Pani radnej Edyty Łongiewskiej-Wijas w członkostwie w naszym klubie. Szczegóły sprawy pozostawiam jedynie dla wiedzy członków klubu" – wskazał Tyszler w mediach społecznościowych.

Radna odniosła się do tych informacji na swoim profilu. "Zgodnie z poniższą informacją, wczoraj Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej przegłosował zawieszenie mojego członkostwa. Powodem miał być ton mojego wystąpienia na sesji. (...) Głosowałam również zgodnie z ustaleniami klubu. W związku z tym, ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała i mam nadzieję ją wyjaśnić w najbliższym czasie. Ja nie mam z nikim konfliktu i nie szukam okazji, by go generować. Zabieram natomiast głos w ważnych dla Szczecina sprawach i nie widzę powodu, by z tego rezygnować. Działalność polityczna to dla mnie otwarty dialog i partnerska współpraca, a nie pasywne milczenie i usłużne potakiwanie, w zamian za spokój zasiadania przez lata w tym samym fotelu" – stwierdziła na Facebooku Łongiewska-Wijas. Tyszler skomentował jej wpis podkreślając, że "jest to oczywiście nieprawda".