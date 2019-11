"Później miała inne zdanie". Bosak wspomina współpracę z Pawłowicz

– LPR zamawiał ekspertyzę u prof. Krystyny Pawłowicz, że projekt konstytucji dla Europy, późniejszy Traktat Lizboński, jest niezgodny z Konstytucją RP. I wtedy nam to napisała – stwierdził Krzysztof Bosak w programie #RZECZoPOLITYCE. Jak dodał, "później, współpracując z PiS, miała inne zdanie".

Wiceszef koła poselskiego Konfederacja odniósł się do słów kolegi z ław poslekich. Poseł Roberta Winnicki wskazał, że "spójność etniczna Polski jest ważniejsza niż potrzeby rynku pracy". – Ważne jest przetrwanie naszego państwa i naszego narodu – powiedział Bosak. I dodał: – Panuje przekonanie, iż to naród i państwo należy dostosować do biznesu.

Jego zdaniem, "to stawianie wozu przed koniem". – Tą filozofią jest zdominowany rząd premiera Morawieckiego, co nie dziwi, gdyż wcześniej był on doradcą Donalda Tuska. W kwestii polityki migracyjnej robi to samo, a nawet gorzej niż PO – wskazał kandydat w prawyborach prezydenckich w Konfederacji.