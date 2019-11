Warchoł zrzekł się funkcji wiceministra sprawiedliwości. Otrzyma nową posadę?

– Musiałem zrzec się funkcji w administracji państwowej, by objąć mandat poselski. Zrobiłem to kilka dni przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, czyli przed 12 listopada – mówi polityk w rozmowie z portalem Onet.

Jaka kariera czeka na byłego wiceministra? Tygodnik "Polityka" sugeruje, że Warchoł może objąć stanowisko pełnomocnika Rządu ds. Praw Człowieka. – Czy pan premier powoła mnie na jakąkolwiek funkcję i czy będę pełnił jakieś obowiązki na niwie ogólnopaństwowej, to już "zwierzchności" zdecydują – tak te doniesienia komentuje sam zainteresowany.

– Odwiedzam swój okręg wyborczy, Rzeszów i Podkarpacie, angażuję się w inicjatywy lokalne. W końcu zdobyłem tu zaufanie 28,5 tysięcy wyborów, to był trzeci wynik na Podkarpaciu i to mnie zobowiązuje do częstych kontaktów z tymi, którzy mnie wybrali – dodaje zastępca Zbigniewa Ziobry.

Marcin Warchoł jest członkiem Solidarnej Polski.

Czytaj także:

Nieoficjalnie: Dymisja szefa Państwowej Straży PożarnejCzytaj także:

CBA weszło do Sejmiku pomorskiego. W tle sprawa Grodzkiego