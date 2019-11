Nowa funkcja dla Marcina Horały. Premier wręczył mu nominację

O nominacji dla polityka PiS poinformowała w czwartek rano Kancelaria Premiera.

Marcina Horała jest posłem z Gdańska. Do Sejmu wszedł po raz pierwszy w 2015 r. W ostatnich wyborach uzyskał reelekcję, otrzymując ponad 86 tys. głosów. W poprzedniej kadencji kierował pracami sejmowej komisji śledczej wyjaśniającej aferę VAT.

Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie ma być jednym z największych w Europie. Powinien zostać uruchomiony do 2027 r. Koncepcja zakłada, że po pierwszym etapie budowy CPK ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln.