"Jeszcze będzie normalnie". Problemy Sylwii Spurek w Parlamencie Europejskim

"A w Parlamencie Europejskim bez zmian. Jeszcze będzie przepięknie. Jeszcze będzie normalnie" – napisała na Facebooku Sylwia Spurek, ponownie skarżąc się na brak weganskiego jedzenia w stołówce PE.

Na początku lipca Sylwia Spurek (z Wiosny Biedronia) udostępniła na swoim Facebooku zdjęcie jedzenia ze stołówki w Parlamencie Europejskim i skrytykowała instytucję za brak, jej zdaniem, odpowiedniego zadbania o wegan. Chociaż internauci wyśmiali europosłankę, ta niezrażona dalej walczy z Parlamentem Europejskim. CZYTAJ WIĘCEJ

We wrześniuj Spurek wróciła do tematu, umieszczając w mediach społecznościowych pismo do Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego Klausa Welle, w którym apeluje o poprawę sytuacji stołujących się w PE wegan i osób z alergiami, które zdaniem europosłanki są dyskryminowane.