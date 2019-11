Posłowie Lewicy piszą do premiera. Chcą upublicznienia raportu CBA

Posłowie Lewicy przypominają, że 16 kwietnia br. CBA rozpoczęło kontrolę oświadczeń majątkowych Mariana Banasia, wówczas szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jak zauważono, przed jej zakończeniem Banaś został powołany na prezesa NIK.

"W tym czasie w wyniku śledztwa dziennikarskiego opinia publiczna dowiedziała się o niejasnych powiązanaich biznesowych Mariana Banasia ze światem przestępczym. Na jaw wychodziły kolejne informacje dotyczące nieruchowmości należących do Prezesa NIK, możliwych nadużyć podatkowych i niejasnych relacji biznesowych" – wskazują we wniosku do premiera Morawieckiego parlamentarzyści. Jak dodają Marian Banaś od wielu tygodni unika odpowiedzi na pytania dotyczące jego osoby.

Z informacji przekazanej dziś przez rzecznika rządu wynika, że premier Mateusz Morawiecki zapoznał się już z raportem CBA.

Przypomnijmy, że o szefie NIK Marianie Banasiu zrobiło się głośno po ujawnieniu przez "Superwizjer" TVN sprawy hotelu na godziny. Także wokół jego oświadczeń majątkowych narosło sporo wątpliwości.

W środę szef NIK uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej, opiniującej wnioski o powołanie dwóch wiceprezesów Izby. Po pytaniach od posłów Banaś odczytał z kartki przygotowane wcześniej oświadczenie. Przekonywał, że wszelkie zarzuty kierowane pod jego adresem są kłamstwem.

– W Krakowie jest wiele hoteli, gdzie można wynająć pokój na godziny po to, by np. odpocząć w czasie podróży, albo przed nią lub przygotować się do zaplanowanego spotkania. Można to sprawdzić w internecie. Przez cały okres dzierżawy nie otrzymałem żadnych sygnałów o jakichkolwiek nieprawidłowościach w kamienicy, ani od sąsiadów, ani od policji, ani od straży miejskiej – mówił wczoraj w Sejmie prezes NIK.

Marian Banaś został wybrany na szefa Najwyższej Izby Kontroli pod koniec sierpnia. Wcześniej krótko był ministrem finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego.