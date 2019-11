Sukces Patryka Jakiego. "Obroniłem doktorat"

O swoim sukcesie Patryk Jaki poinformował za pośrednictwem Facebooka. "To prywatna sprawa, ale obroniłem doktorat" – napisał były wiceminister sprawiedliwości. Rozprawa doktorska polityka poświęcona była tematowi 'Służby Więziennej w Systemie Bezpieczeństwa RP'. Europoseł podziękował w swoim wpisie wszystkim tym, którzy przez ostatnie lata go wspierali i dopingowali w tym, aby mimo wielu obowiązków nie odpuszczał. "‬Dziękuję rodzinie za cierpliwość, gdy łączyłem obowiązki zawodowe z pracą naukową" – czytamy we wpisie Jakiego.

W dalszej części swojego wpisu polityk pisze o swojej obronie, która - jak podkreśla - była dla niego "nowym doświadczeniem". "Publikacje naukowe: 'The Prison Service in the Context of Jurisdiction of a Legal Protection Authority' oraz 'Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym. Wybrane zagadnienia' uzupełniłem o rozprawę dot. szerokiego spojrzenia na wady, ale i możliwości polskiego systemu penitencjarnego. Czyli tego czemu poświęciłem ostatnie lata swojego życia, zarówno jako osoba kierująca tym systemem, jak i przewodniczący polskiej Rady Polityki Penitencjarnej, Zespołu ds. reformy systemu penitencjarnego, oraz skutecznie przeprowadzający pierwszą po 1989 r. ustawę modernizującą tę służbę. Praca opisuje nowe możliwości jakie daje Służba Więzienna (w mojej ocenie ciągle niedoceniania) w systemie bezpieczeństwa państwa poza tymi, które znamy (izolacja, resocjalizacja)" – napisał Jaki.

"Mam 34 lata, ciągle się uczę i zdobywam nowe umiejętności m.in po to, aby lepiej Państwa reprezentować" – kończy swój wpis europoseł, informując, że w przyszłym roku będzie prowadził zajęcia na Uniwersytecie Opolskim w pracowni polityki bezpieczeństwa oraz Wyższej Szkole Kryminologii.