Studenci nie chcą spotkania z Polańskim. Oskarżonego o gwałt reżysera broni Łukaszewicz

Ostatnio francuska aktorka Valentine Monnier ujawniła na łamach "Le Parisien", że w 1975 r. została zgwałcona w domu Polańskiego w Szwajcarii. Monnier jest już piątą kobietą, która oskarżyła reżysera o taki czyn.

Francuskie media zwracają uwagę, że aktorka zdecydowała się na takie wyznanie tuż przed wejściem do kin najnowszego dzieła Polańskiego "Oficer i szpieg". Kobieta twierdzi, że to właśnie rozgłos wokół filmu ożywił jej traumatyczne wspomnienia. Tymczasem Polańskiemu nic nie grozi. Według francuskiego prawa gwałt przedawnia się po 20 latach.

Studenci nie chcą Polańskiego. Łukaszewicz zaskoczony

Polański ma być gościem 24. Forum Kina Europejskiego Cinergia. 29 i 30 listopada ma odwiedzić Łódź. Na sobotę zaplanowano spotkanie w łódzkiej filmówce, której absolwentem jest reżyser. Studenci szkoły nie chcą jednak spotkania z reżyserem i wystosowali w tej sprawie petycję do rektora. Zdaniem autorów petycji "szkoła filmowa tak jak każda inna placówka edukacyjna powinna być miejscem, w którym potępia się przemocowe zachowania seksualne".

– Jeśli chcą spotkać się z człowiekiem, który ma dać świadectwo moralności – pewnie zwycięży ich racja. Jeśli chcą spotkać się z mistrzem kina – to będzie wzbogacenie – komentował sytuację aktor Olgierd Łukaszewicz.

– Zapytałbym ich, co chcą osiągnąć tym gestem. Czy chcą spotkać się z kimś wyjątkowym, jeśli chodzi o sztukę filmową, czy nie, bo ważniejsze są dla nich moralne oceny – mówił dalej artysta. Łukaszewicz broniąc Polańskiego dodał, że nie zna reżysera osobiście, ale bardzo ceni sobie jego filmy.

– Kiedy ja studiowałem, to można było kłócić się z nauczycielem, ale to on miał głos. Dziś to studenci wybierają pedagogów. To dla mnie dziwny świat – tłumaczył dalej aktor w studiu Radia ZET.