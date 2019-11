Mazurek: Panie Banaś, pobudka. Czas wstać, ludziom odpowiedź dać

"Prezes Banaś milczy i milczy...pogrąża siebie i przy okazji nas. Po co? Komu to służy? Panie Banaś pobudka, czas wstać ludziom odpowiedź dać: rezygnacja czy nie?" – napisała na Twitterze europoseł PiS Beata Mazurek. Wczoraj doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Kamińskiego z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem. Władze Prawa i Sprawiedliwości przekazały mu oczekiwanie złożenia dymisji.

Informację o spotkaniu przekazał za pośrednictwem Twittera wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Była rzeczniczka PiS Beata Mazurek zaapelowała na Twitterze do Mariana Banasia o podjęcie decyzji. "Prezes Banaś milczy i milczy...pogrąża siebie i przy okazji nas. Po co? Komu to służy? Panie Banaś pobudka, czas wstać ludziom odpowiedź dać: rezygnacja czy nie?" – napisała. Z kolei rzecznik rządu poinformował wczoraj, że premier Mateusz Morawiecki zapoznał się z raportem CBA dotyczącym prezesa NIK Mariana Banasia. "Zgodnie z przepisami prawa wnioski wynikające z raportu będą przedmiotem dalszych analiz" – wyjaśnił. Przypomnijmy, że o szefie NIK Marianie Banasiu zrobiło się głośno po ujawnieniu przez "Superwizjer" TVN sprawy hotelu na godziny. Także wokół jego oświadczeń majątkowych narosło sporo wątpliwości.