Akcja CBA w krakowskim urzędzie. Zatrzymano trzy osoby

Mazurek: Panie Banaś, pobudka. Czas wstać, ludziom odpowiedź dać

"Prezes Banaś milczy i milczy...pogrąża siebie i przy okazji nas. Po co? Komu to służy? Panie Banaś pobudka, czas wstać ludziom odpowiedź dać: rezygnacja czy nie?" – napisała na Twitterze europoseł PiS Beata Mazurek. Wczoraj doszło do...