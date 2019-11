Operacja "Celebryta". Kto lansuje Szymona Hołownię na prezydenta. O tym w "Do Rzeczy"

Szymon Hołownia, 43 lata, to medialny self-made man. W dziennikarstwie zbiera doświadczenie od ponad 22 lat. Najwięcej Polaków zna go z programu TVN „Mam talent”, gdzie wraz z Marcinem Prokopem towarzyszą występom kandydatów do sławy. W świecie „katolicyzmu otwartego” Hołownia ma status cudownego dziecka, które zapraszane jest do debat wraz z niektórymi biskupami, jest twarzą licznych kampanii charytatywnych i dzieli się swymi opiniami w „Tygodniku Powszechnym”. W świecie polityki go dotąd nie było, choć na temat polityki i Kościoła wypowiada się często i ostro – Piotr Semka kreśli sylwetkę potencjalnego kontrkandydata Andrzeja Dudy.

