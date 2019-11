Czarzasty odpowiada krytykom. Pisze o "wylewie intelektualnego debilizmu"

W minionym tygodniu Włodzimierz Czarzasty wywołał burzę swoimi słowami na temat Armii Czerwonej. Lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej w rozmowie z Michałem Adamczykiem na antenie TVP Info mówił: "Na terenie Polski zginęło, łącznie z obozami, 700 tys. żołnierzy radzieckich (...) Tereny odzyskane były wyzwalane przez dwie armie: jedna armia to była armia Wojska Polskiego, m.in. był w niej gen. Wojciech Jaruzelski, a druga armia to była armia, w której byli żołnierze rosyjscy bądź radzieccy, a byli i ukraińscy i różni". – Jeżeli ktoś obciąży żołnierzy radzieckich, którzy ginęli, to niech powie to matce, której dziecko zginęło. To są moje poglądy, poglądy polskiej lewicy. Żołnierze wyzwalali również Polskę – dodawał polityk SLD.

Po tych słowach na Czarzastego spadła fala krtyki. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie postanowił złożyć poseł PiS Dominik Tarczyński .

Polityk postanowił odpowiedzieć swoim przeciwnikom. "Obserwuję od dwóch dni wylew intelektualnego debilizmu na temat wyzwolenia Polski z okupacji hitlerowskiej. Mam po przeczytaniu wszystkich mądrych i grzecznych uwag takie pytanie. Kto według Państwa wyzwolił Polskę z okupacji hitlerowskiej? Pytam bo to bardzo mnie interesuje" – napisał przewodniczący SLD na Twitterze.