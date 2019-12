"Nawet kozami nie potrafią zarządzać". Jaki bezlitosny dla władz Warszawy

Pod koniec listopada minął dokładnie rok, odkąd Rafał Trzaskowski został zaprzysiężony na prezydenta Warszawy. Dobrego zdania o działaniach Trzaskowskiego w stolicy nie ma jego były rywal. Patryk Jaki, który również ubiegał się o ten urząd, nie szczędzi włodarzowi Warszawy mocnych słów.

– Nawet gdybym chciał szukać na siłę jednego sukcesu prezydenta Trzaskowskiego w Warszawie, nie potrafię go znaleźć – przyznał w rozmowie z serwisem wPolityce.pl. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że sukcesem nie jest otwarcie nowej stacji metra, bo przecież obecny prezydent nie przyczynił się do tego. – Część stacji metra była opóźniona. Część prac to efekty działań poprzedniej ekipy, pod wodzą prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz – wyjaśnił.

Zdaniem Jakiego, Rafał Trzaskowski działa "od kryzysu do kryzysu". – Władze Warszawy pokazały, że nie potrafią zarządzać nawet kozami. Proszę spojrzeć na rok rządów Trzaskowskiego w stolicy. To wielka afera z oczyszczalnią „Czajka”, aresztowania za korupcję, rządy deweloperów. Naprawdę trudno próbując zachować maksymalny obiektywizm wskazać chociaż jeden sukces – podkreślił.

– Prezydentura Trzaskowskiego w Warszawie to ciąg kryzysów i porażek – podsumował były wiceminister sprawiedliwości.