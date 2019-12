"Cześć i chwała sędziom niezłomnym". Protesty w kilkudziesięciu miastach

Protesty zorganizowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". "Paweł Juszczyszyn, Olimpia Barańska-Małuszek, Krystian Markiewicz, Monika Frąckowiak, Alina Czubieniak, Waldemar Żurek oraz inne osoby, ich bliscy i współpracownicy odczuwają codziennie skutki represji wobec sędziów" – napisano na profilu stowarzyszenia na Facebooku. Jak podkreślono, "to już nie są internetowe przepychanki, oratorskie popisy polityków z telewizorów, sprawy jakiegoś zamkniętego środowiska", ale "groźby, niszczenie ludzi, wymuszanie posłuszeństwa". "Nierealne dla zwykłego człowieka sytuacje i bezpodstawne zarzuty, które mają jeden cel - zmusić nas wszystkich do posłuszeństwa. Bo kiedy politycy w całości opanują sądy nic ich nie powstrzyma przed narzuceniem każdej i każdemu swojej woli. Zdobycie i utrzymanie władzy. Tylko na tym zależy obecnie tym, którzy niszczą niezależnych sędziów" – wskazano. "Iustitia" apelowała: "Pokażmy, że jesteśmy razem i się ich nie boimy". Stowarzyszenie zaapelowało do sędziów Sądu Najwyższego o jak najszybsze wykonanie wyroku TSUE z 19 listopada i rozstrzygnięcie, czy osoby powołane przez upolitycznioną KRS są sędziami.

W warszawskim proteście wzieła dziś udział Dorota Zabłudowska z tego stowarzyszenia. Podkreślała, że główną przyczyną organizacji protestu była sprawa sędziego Juszczyszyna. – Sędzia ten wykonując wyrok TSUE zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia dla kandydatów do KRS, za co spotkały go represje. Są to jedne z wielu represji, które spotkały już sędziów i stwierdziliśmy, że wyrok TSUE jest na tyle istotny, że wszyscy powinni go respektować, podobnie jak rozstrzygnięcia polskich sądów i dlatego tu dziś jesteśmy – mówiła.

Na manifestacjach nie zabrakło polityków i celebrytów. W Warszawie pojawiła się m.in. wicemarszałek Sejmu, kandydatka w prawyborach prezydenckich Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.

W stolicy uczestnicy protestu mieli ze sobą transparenty z takimi hasłami, jak: "Cześć i chwała sędziom niezłomnym", "Nasz Boże dobry wybaw Polskę od Ziobry", "Niezależne sądy prawem każdego obywatela".