Kontrowersyjny "Imam pokoju" odwiedził Polskę. Stanowczo skomentował to, co zobaczył

Mohamad Tawhidi, znany jako "Imam Pokoju" odwiedził Polskę. Kontrowersyjny komentator nawołujący do reformacji islamu w krótkim wpisie podsumował to, co zobaczył nad Wisłą.

Wygląda na to, że muzułmański komentator i działacz jest zachwycony Polską. Tawhidi odwiedził nasz kraj i postanowił podzielić się swoimi obserwacjami na Twitterze. Jego wpis może zaskoczyć. "Zdjęcie zrobione w tym roku, w Warszawie w Polsce. Wolna od dżihadu, nonsensu, bezpieczna Polska. Niepotrzebni żadni ochroniarze, można swobodnie spacerować. Spróbuj zadrzeć z ich służbami bezpieczeństwa, a będziesz potrzebował ambulansu, a nie policji" – stwierdził "Imam pokoju". Mohamed Tawhidi słynie z kontrowersyjnych poglądów, które burzą sprzeciw wielu radykalnych i ortodoksyjnych muzułmanów. Pochodzący z Iranu aktywista dąży do reformacji w islamie. Podkreśla, że niektóre islamskie teksty powinny zostać zakazane – chodzi tu m. in. o księgę Sahih al-Buchari, która, jak mówi Tawhidi, jest wykorzystywana jako ideologiczne przyzwolenie na akty terroryzmu.