Rodzina Adamowicza złożyła wniosek w prokuraturze. Jest decyzja śledczych

Wniosek ws. powołania nowego zespołu biegłych złożyli w gdańskiej prokuraturze bliscy Pawła Adamowicza: żona i brat. "Zespół prokuratorów nadzorujących śledztwo w sprawie zabójstwa Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza podjął decyzję o powołaniu zespołu innych biegłych lekarzy psychiatrów oraz psychologów, celem jednoznacznego ustalenia stanu zdrowia psychicznego podejrzanego Stefana W." – informuje Radio Gdańsk.

Z ustaleń rozgłośni wynika, że choć śledczy dysponują już jedną opinią sądowo-psychiatryczną podejrzanego, to jest on w ich ocenie niejasna. Oznacza to, że nie można na jej podstawie jednoznacznie określić, czy w momencie zabójstwa prezydenta Gdańska Stefan W. był poczytalny.

Jak zauważa Radio Gdańsk, prokuratura mogła, ale nie musiała uwzględnić wniosku Magdaleny i Piotra Adamowiczów.

Przypomnijmy, że do ataku na prezydenta Gdańska doszło 13 stycznia, podczas finału WOŚP w Gdańsku. Paweł Adamowicz otrzymał wówczas trzy ciosy nożem - zmarł dzień później w szpitalu. Na początku listopada "Fakty" TVN, podały, że obrońca Stefana W., wnosi o umieszczenie swojego klienta w zakładzie psychiatrycznym.