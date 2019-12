"Wokół opcji Benedykta". Zapraszamy na sympozjum z udziałem redaktora naczelnego "Do Rzeczy"

Sympozjum odbędzie się 10 grudnia 2019 r. na terenie par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie. Początek o godz. 10.00.

„»Opcja Benedykta« to zaskakująco piękna propozycja, która wyszła od świeckich katolików żyjących w Stanach Zjednoczonych – miejsca poddanego galopującej sekularyzacji. Od rodziców przejętych o przekaz wiary swoim dzieciom. Od ludzi, którzy przeżywają w samotności swoją wiarę i muszą nieraz iść pod prąd modom, gustom i opinii publicznej zgoła antychrześcijańskiej. »Opcja Benedykta« to wizja budowy środowisk, w których można bezpiecznie przekazywać zdrową i pełną wiarę w Chrystusa. Jest to pomysł na to, jak w trudnych czasach doświadczyć Kościoła jako miejsca objawienia się Chrystusa, ale także przeżywania wspólnoty i braterskiej miłości" – zachęcają organizatorzy.

PROGRAM:

Godz. 10: Dlaczego “Opcja Benedykta”? – św. Benedykt odczytany w XXI w. - dr Paweł Milcarek

Godz 10:30: Czas Potopu – schyłek cywilizacji i życia społecznego. Czy jest możliwy dialog ze światem? - Paweł Lisicki

Godz. 11: Proroctwa o czasach ostatecznych – czy Kościół współczesny ma narzędzia dla ratowania człowieka? - ks. dr hab. Robert Skrzypczak

Godz. 11:30: "Opcja Benedykta XVI" – małe wspólnoty ratunkiem dla Kościoła i świata? Rola Tradycji - Marek Jurek

Godz. 12:00 "Opcja Benedykta” czy kontrrewolucja? - Krystian Kratiuk

Godz. 12:45 Panel dyskusyjny: ks. dr Tomasz Jaklewicz, Marek Jurek, ks. Łukasz M. Kadziński, Krystian Kratiuk, Paweł Lisicki, dr Paweł Milcarek, Małgorzata Samborska, ks. dr hab. Robert Skrzypczak.