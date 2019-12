Sędzia, który prowadzi sprawę Piniora, brał z nim udział we wspólnej pikiecie

Do internetu dostała się fotografia z weekendowej pikiety opozycji i części środowisk sędziowskich. W niektórych miastach w Polsce odbyły się protesty ws. cofnięcia delegacji do olsztyńskiego sądu okręgowego sędziego Pawła Juszczyszyna. Został on zawieszony w wykonywaniu obowiązków.

W jednej z manifestacji udział wziął m.in. Józef Pinior, który przemawiał do tłumu zebranych. Jak się jednak okazuje, w tym samym proteście wziął również udział sędzia Marek Górny, który prowadzi sprawę byłego senatora PO. Sędzia został sfotografowany, jak stoi obok Bogdana Zdrojewskiego.

"A czy wczoraj na proteście we Wrocławiu to nie był Pan sędzia Marek Górny, który sądzi Pana Piniora? #WolneSądy" – napisał na twitterze Maciej Stańczyk przy rzeczonej fotografii. "Nie wierzę..." – odpisał zszokowany wiceminister Sebastian Kaleta.