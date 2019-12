Ziemkiewicz o Spurek: Należy ją wesprzeć w PE. Bo inaczej wróci do Polski

"A w Parlamencie Europejskim bez zmian. Jeszcze będzie przepięknie. Jeszcze będzie normalnie" – napisała na Facebooku Sylwia Spurek, ponownie skarżąc się na brak weganskiego jedzenia w stołówce PE. Do swojego wpisu polityk dołączyła zdjęcie... frytek z keczupem.

Nie był to pierwszy tak zaskakujący wpis Spurek. Na początku lipca udostępniła na swoim Facebooku zdjęcie jedzenia ze stołówki w Parlamencie Europejskim i skrytykowała instytucję za brak, jej zdaniem, odpowiedniego zadbania o wegan. Chociaż internauci wyśmiali europosłankę, ta niezrażona dalej walczy z Parlamentem Europejskim. CZYTAJ WIĘCEJ

Do tych niecodziennych problemów odniósł się Rafał Ziemkiewicz w najnowszym programie "Polska na serio".

– Ja myślę, że nasz parlament też powinien wziąć przykład od parlamentu matki i też pierdzielnąć rezolucję potępiającą Unię Europejską za prześladowanie wegan i alergików, żeby panią Spurek wesprzeć. Panią Spurek trzeba wesprzeć, żeby została tam, gdzie jest, bo inaczej przyjdzie jej do głowy, żeby do Polski wrócić i jeszcze w polskiej polityce występować – mówił publicysta "Do Rzeczy".

Współprowadzący program Rafał Otoka-Frąckiewicz dopytywał, czy Spurek wróci do Polski z Donaldem Tuskiem. – Złota para? Młoda nowoczesna kobieta i stary nienowoczesny? – ironizował.

Ziemkiewicz w odpowiedzi stwierdził, że skoro Szymon Hołownia może startować na prezydenta Polski, to już wszystko jest możliwe.

Program "Polska na serio" to rozmowy z politykami, publicystami i blogerami. Świeże spojrzenie na bieżące wydarzenia, którego nie zobaczysz w mainstreamowych mediach. W każdy poniedziałek o godzinie 20.00 na program "Polska na serio" zapraszają: Rafał Ziemkiewicz i Rafał Otoka-Frąckiewicz. W każdy wtorek widzów zachęca do oglądania Łukasz Warzecha, a w czwartek o godzinie 20.00 na program zaprasza Ewa Zajączkowska.