Konfederacja składa zawiadomienie do prokuratury na Czarzastego

– Włodzimierz Czarzasty propaguje w Polsce ustrój totalitarny, skoro wyzwoleniem nazywa zaprowadzenie komunizmu na ziemiach, które zostały nam po dawnej Rzeczypospolitej. To przestępstwo nie tylko kodeksowe, ale i konstytucyjne – mówił na konferencji prasowej w Sejmie Grzegorz Braun.

Poseł poinformował o złożeniu w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Śródmieście zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Czarzastego. Dodał, że Konfederacja domaga się również odwołania szefa SLD z funkcji wicemarszałka Sejmu.

Zajęcie, nie wyzwolenie

Krzysztof Bosak krytykował Czarzastego za słowa o wyzwoleniu Polski przez żołnierzy Armii Czerwonej, mówiąc, że "mamy do czynienia z sytuację niecodzienną".

– Otóż wysoki funkcją w Sejmie polityk nazywa wkroczenie do Polski wojsk wrogo nastawionych do naszej państwowości, do naszej polskiej tradycji, wyzwoleniem. Ten spór toczy się nie od dziś. Nikt nie zaprzecza, że wkroczenie do Polski wojsk sowieckich położyło kres okupacji niemieckiej. Natomiast w normalnym języku, nienacechowanym ideologią, taką sytuację (...) nazywamy zajęciem danego terytorium, a nie wyzwoleniem – tłumaczył.

Razem i SLD o Stalinie

Dalej mówił, że "tak zwane wyzwolenie przyniosło w Polsce terror NKWD, zorganizowane niemieckie obozy koncentracyjne zostały zastąpione znacznie prymitywniejszymi obozami koncentracyjnymi".

Według Bosaka profile partii Razem i SLD w mediach społecznościowych "posunęły się nawet do tłumaczenia, iż to, co Stalin organizował, to nie był prawdziwy komunizm, po prostu im nie wyszło, oni chcieli zrobić coś bardzo dobrego, ale zupełnie im to nie wyszło".

"Dlaczego nie tępimy komunizmu?"

– Jeżeli to nie jest propagowanie komunizmu, ustroju totalitarnego, to co nim jest? Dlaczego są podwójne standardy? Dlaczego tępimy w Polsce neonazizm – słusznie, dlaczego tępimy neofaszyzm – słusznie, choć niekonsekwentnie (…), a dlaczego nie tępimy komunizmu? – pytał poseł Konfederacji.

– Odpowiedź na to pytanie jest częściowo prosta: dlatego, że konstytucyjna norma zakazująca propagowania totalitarnego ustroju znalazła w Kodeksie Karnym sprecyzowanie w postaci zakazu głoszenia ideologii faszystowskich, natomiast ideologia komunistyczna przez wiele, wiele lat w KK po prostu nie była wymieniona. To pokazuje, jak ważny jest sposób sformułowania naszego prawa – mówił Bosak.