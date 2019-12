Śmiszek: Nie uda się Tuskowi podzielić społeczeństwa

Były premier podkreślił w programie TVN24, że jego zdaniem należy podjąć kroki w celu zbliżenia PSL-u z Platformą Obywatelską. – Ja wiem, że taka radykalnie lewicowa myśl może być alternatywą dla PiS, ale w mojej ocenie nie będzie wcale korzystna dla Polski. Tak naprawdę rzeczą najważniejszą z punktu widzenia polskiej polityki, jest odbudowa tego umiarkowanego centrum, ale też z elementami takiej tradycji konserwatywnej – podkreślał ustępujący szef Rady Europejskiej.

Śmiszek w programie wp.pl ocenił, że Donald Tusk "wraca z przytupem" na polską scenę polityczną. – Może wypowiadać się swobodnie, mówić co chce – ocenił.

Jego zdaniem PO i PSL to chadeckie partie, które na tle Lewicy wypadają blado. – Tusk idzie śladem Kaczyńskiego, próbuje wsadzić klin w społeczeństwo, mówiąc, że tylko PO z PSL-em zapewnią spokój, bo po obu stronach są radykałowie, także Lewica. Oświecę pana przewodniczącego Tuska - Lewica może jest radykalna, jeśli chodzi o walkę o prawa człowieka, ale ten radykalizm, na tle UE, w której był przez ostatnie lata, wcale nie jest radykalny – mówił polityk Wiosny.

– Nie uda się Tuskowi podzielić społeczeństwa i napuścić na Lewicę – podkreślił Krzysztof Śmiszek w wp.pl. – Dziel i rządź - znamy to od wieków. Stosował to Kaczyński, teraz próbuje się pod to podpinać Tusk – dodał.