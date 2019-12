Skandaliczne okrzyki Frasyniuka podczas manifestacji. Jest reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich

"Podczas jednej z niedzielnych demonstracji solidarności z sędziami doszło do użycia słów, które muszą budzić sprzeciw i zaniepokojenie" –czytamy w oświadczeniu Adama Bodnara ws. wulgarnych okrzyków Władysława Frasyniuka podczas demonstracji sędziowskich. "W ostatnim czasie jako RPO występowałem w jego obronie, gdy zagrożone były jego prawa i był niewłaściwie traktowany przez funkcjonariuszy policji i wymiaru sprawiedliwości. Nie można się jednak zgodzić na publiczne wypowiedzi, które poprzez treść lub formę mogą dążyć do wywołania u odbiorców uczucia wrogości czy nienawiści" – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim komunikacie.

Bodnar zwraca uwagę, że w przestrzeni publicznej takich wypowiedzi "niestety pojawia się coraz więcej".

"W związku z tym chcę ponownie zaapelować do uczestników wszystkich demonstracji i zgromadzeń publicznych, jak również do polityków, o powściągliwość w wyrażaniu emocji, unikanie mowy nienawiści oraz ograniczenie zachowań i gestów, które mogłyby prowokować przemoc" - czytamy w oświadczeniu RPO. "Jesteśmy i będziemy społeczeństwem pluralistycznym. W naszym wspólnym interesie jest to, abyśmy – szanując wolność słowa – zadbali o kulturę zgromadzeń i wystąpień publicznych" – podsumowuje Adam Bodnar.