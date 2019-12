Jarosław Kaczyński przeszedł operację. "Chcę uspokoić naszych sympatyków"

Dzisiejszy "Super Express" zwracał uwagę, że lekarze od dawna namawiali prezesa PiS na tę operację, a grudniowy kalendarz jest najbardziej korzystny, bowiem później zacznie się mordercza kampania prezydencka, nad którą Kaczyński chce trzymać pieczę.

– Prezes najchętniej przełożyłby operację, bo dla niego wybory prezydenckie są najważniejsze. Ale czuje coraz większy ból, więc musi w końcu zadbać o swoje zdrowie – cytuje osobę z otoczenia Kaczyńskiego gazeta.

"Wszystko w porządku"

– Z tego co wiem jest po operacji, wszystko przebiegło dobrze, chciałabym naszych sympatyków, zwolenników i słuchaczy uspokoić, że wszystko idzie w dobrym kierunku. To był zaplanowany zabieg, wszystko w porządku, wkrótce wróci do pracy – powiedziała w RMF FM Małgorzata Gosiewska

Jak informuje rozgłośnia, prezes PiS jeszcze nie wyszedł ze szpitala i pozostaje cały czas w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Jak z kolei przekazało Polsat News, rehabilitacja Kaczyńskiego może zająć 3 miesiące. To jednak nie koniec kontaktów prezesa PiS z polską służbą zdrowia. Jak informuje Polsat, Kaczyński ma jeszcze przejść operację drugiego kolana. Nie wiadomo na kiedy zaplanowano zabieg.