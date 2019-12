Senat: Komisja budżetu za odrzuceniem ustawy ws. finansowania 13. emerytur

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się za odrzuceniem ustawy, która umożliwia finansowanie tzw. trzynastych emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego.

Jak podaje Radio ZET, za odrzuceniem ustawy było 5 senatorów, przeciw 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Emerytury i renty z Funduszu Solidarnościowego?

Projekt zakłada, że tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami obsługi będą mogły być finansowane z pieniędzy Fundusz Solidarnościowego. Z tego samego źródła finansowane mają też być renta socjalna i zasiłek pogrzebowy. Fundusz został powołany w ubiegłym roku, po sejmowym proteście osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Zgodnie z projektem pieniądze na 13. emerytury są kosztami Funduszu. Tym samym Fundusz przekaże do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Pożyczka nie będzie oprocentowana.

Projekt został przyjęty przez Sejm pod koniec ubiegłego miesiąca.