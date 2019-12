Morawiecki do górników: Ciężką pracą budujecie polską gospodarkę

Szef rządu zamieścił w środę w internecie krótkie nagranie, w którym mówi, że "Barbórka to wspaniała tradycja i zarazem wyjątkowe święto", bo podwójne.

– Dla Was, Szanowni Państwo, to święto Waszej patronki – świętej Barbary. Ale dla Polaków, 4 grudnia jest Wasz. To dzień wszystkich górników – opowiada premier, składając im "najlepsze życzenia i wyrazy głębokiego szacunku".

– Wydobywacie najgłębszy polski potencjał. Dziękuje Wam, weteranom pracy górniczej, rodzinom górniczym, a także wszystkim górnikom za poświęcenie dla Polski. Ciężką pracą budujecie polską gospodarkę, a swoją postawą dajecie przykład odwagi, twardości charakteru, przywiązania do tradycji. Zamieniacie górnictwo w perłę polskiego dziedzictwa – uważa Morawiecki.

Premier podkreśla, że choć Barbórka przypada tylko raz w roku, to dzięki pracy górników Polska każdego dnia ma powód do dumy, a górnicy mają pełne prawo, by być dumni z siebie.

– Niech święta Barbara ma Was w opiece. Szczęść Boże! – kończy swoje nagranie premier.