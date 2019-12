55 zarzutów dyscyplinarnych dla szefa Iustitii. Do tego obniżenie pensji

Chodzi o Krystiana Markiewicza, szefa stowarzyszenia sędziowskiego Iustitia, krytycznego wobec reformy sądownictwa autorstwa PiS. Rzecznik stawia sędziemu 55 zarzutów dyscyplinarnych.

Markiewiczowi zarzuca się m.in. autorstwo "manifestu politycznego" oraz kwestionowanie niezależności nowej Krajowej Rady Sądownictwa i podważanie konstytucyjności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

"(...) W dniu 29 maja 2019 r., jako Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich «Iustitia», w upublicznionych pismach, skierowanych personalnie do prezesów i sędziów sądów dyscyplinarnych, przedstawił manifest polityczny, w którym kwestionując niezależność i legalność działania konstytucyjnego organu państwa – Krajowej Rady Sądownictwa – oraz podważając konstytucyjność i apolityczność Izby Dyscyplinarnej SN, podżegał każdego z nich do popełnienia deliktu dyscyplinarnego polegającego na nierespektowaniu porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej poprzez powstrzymanie się od orzekania oraz zaniechanie przedstawiania odwołań stron i akt spraw dyscyplinarnych Izbie Dyscyplinarnej SN, a w dalszej kolejności do zawieszania postępowań dyscyplinarnych «do czasu wyjaśnienia przez TSUE statusu osób powołanych na urząd sędziego w Izbie Dyscyplinarnej», przez co m. in. naruszył zasadę apolityczności sędziów" – czytamy w komunikacie rzecznika.

W dalszej kolejności Przemysław W. Radzik rozważy złożenie wniosku do sądu dyscyplinarnego o zawieszenie obwinionego Krystiana Markiewicza w czynnościach służbowych z obniżeniem wysokości jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia.