"Koniec naszej kadencji przypada na czas, w którym...". Oświadczenie ustępujących sędziów TK

Prawdopodobnie jutro prezydent Andrzej Duda przyjmie ślubowanie od nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Jakub Stelina zajmą miejsca Piotra Tulei, Marka Zubika i Stanisława Rymara, którym właśnie skończyła się 9-letnia kadencja. Pierwsi dwaj wydali oświadczenie, w którym piszą o obecnej sytuacji Trybunału.

Byli już sędzowie TK podkreślają, że przez dziewięć lat służby starali się stać na straży Konstytucji i kontynuować dzieło swoich poprzedników. "Zaczynaliśmy pełnić obowiązki w TK, którego działalność cieszyła się powszechnych uznaniem. Wyroki TK wyznaczały standardy konstytucyjne dla wszystkich organów państwa. Niestety koniec naszej kadencji przypada na czas, w którym ponad trzydziestoletni dorobek TK w dużej mierze został zakwestionowany i zaprzepaszczony” – wskazują.

W dalszej części oświadczenia sędziowie piszą, że "trwający od czterech lat kryzys konstytucyjny spowodował, że obecnie Trybunał nie jest w stanie efektywnie stać na straży demokratycznego państwa prawa". Jak przekonują, orzeczenia TK przestały się cieszyć powszechnym uznaniem sądów polskich i międzynarodowych. W ich ocenie przyczynił się do tego niestety sam Trybunał. Zubik i Tuleja przywołują w piśmie sytuacje, które ich zdaniem doprowadziły do obecnego stanu rzeczy. Wymieniają tu m.in. brak realizacji orzeczenia TK nt. wyboru sędziów. Chodzi o orzeczenie z 3 grudnia 2015 roku. "Do tej pory sens i ustalenia tego wyroku co do obsady stanowisk sędziowskich nie zostały zrealizowane” – przypomnieli.

Sędziowie zauważają też, że “przez prawie trzy lata TK nie był w stanie rozpoznać wniosku Prokuratora Generalnego, w którym kwestionuje on poprawność naszego wyboru przez Sejm w 2010 r”.

Tuleja i Zubik zwracają również uwagę, że doprowadzono do odejścia z TK szeregu wykwalifikowanych prawników, co - jak podkreślają - spowodowało drastyczny spadek liczny wydawanych wyroków oraz spraw kierowanych do TK.

"Pogłębianie się kryzysu konstytucyjnego, podważanie podstawowych zasad państwa prawa, prowadzi obecnie do prawnego chaosu w naszym państwie" – wskazali sędziowie Tuleja i Zubik. Kończąc podkreślili, że "jako sędziowie konstytucyjni podzielamy stanowiska wszystkich osób, organizacji i środowisk, które apelują o powrót do przestrzegania podstawowych zasad państwa prawa".