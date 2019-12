Andrzej Duda ostro do Macrona: Przedstaw konkretną propozycję

Prezydent, który przebywa na dwudniowym szczycie NATO w Londynie, uczestniczył w sesji NATO Engages "Defence and Deterence for a New Era".

– Proszę mi wskazać większe sukcesy niż te dwa sojusze: NATO i Unia Europejska. Są to dwie najlepsze instytucje, które udało się stworzyć na świecie w ciągu ostatnich stu lat. Oczywiście, mamy napięcia, bo mamy wiele państw, które mają swoje interesy – tłumaczył Andrzej Duda.

Jego zdaniem należy zastanowić się i przedyskutować, jak poprawić mechanizmy i problemy dotyczące NATO i UE. Andrzej Duda zaapelował w tej sprawie do prezydenta Francji.

– Jeżeli wsłuchamy się w głos prezydenta Macrona, to chciałbym zadać mu pytanie: panie prezydencie, proszę nie mówić o "śmierci mózgowej NATO". Proszę zaproponować nam, co możemy zrobić, żeby poprawić naszą współpracę w ramach NATO. Proszę przedstawić konkretną propozycję – mówił Andrzej Duda.

Prezydent nawiązał w ten sposób do głośnego wywiadu Macrona dla "The Economist". Francuski przywódca stwierdził w nim, że NATO znalazło się w stanie "śmierci klinicznej" i dodał, że należy budować niezależną, europejską armię, bo na Ameryce Donalda Trumpa nie można już polegać.