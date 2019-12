Spotkanie Grodzki-Kaczyński? Jest zaproszenie do rozmowy

Marszałek Grodzki poleciał do Brukseli, gdzie rozmawia dzisiaj m.in. z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim i szefem EPL Donaldem Tuskiem. W trakcie wizyty Grodzki był jednak pytany także o sprawy polskie, a konkretnie o wezwanie szefa NIK Mariana Banasia przed senacką komisję. Marszałek Senatu w ubiegłym tygodniu zapowiedział bowiem, że Senat wyśle zaproszenie do Banasia na posiedzenie komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej. CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie Grodzki-Kaczyński?

Marszałek potwierdził dzisiaj, że przewodniczący komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej – senator Zygmunt Frankiewicz wystosował zaproszenie do prezesa NIK. – Zobaczymy czy pan prezes przyjdzie, Senat nie ma mocy sprawczej, żeby nakazać – stwierdził Grodzki.

– Obniżylibyśmy znacznie standardy demokratyczne w Polsce, gdybyśmy dla jednego, nawet wysoko postawionego człowieka, zmieniali konstytucję. Nie sądzę, żeby Senat takie podejście zaaprobował – mówił dalej polityk, odnosząc się do pomysłu zmiany konstytucji na rzecz odwołania Banasia.

Grodzki przyznał, że próbował w tej sprawie skonsultować się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. – Próbowałem umówić się z prezesem, złożyłem taką ofertę prezesowi (PiS, Jarosławowi - red.) Kaczyńskiemu, ale on w tej chwili jest w szpitalu. Jeżeli będzie chciał porozmawiać na ten temat (...) to porozmawiamy, aczkolwiek zachowam to na tę chwilę dla siebie – stwierdził marszałek Senatu.