Zaskakujący wpis na Twitterze Senatu. "Co to ma być, kpina jakaś z Polaków?"

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki dzisiaj w Brukseli spotykał się z europejskimi politykami,m.in. z szefem EPL Donaldem Tuskiem.

Wpis informujący o spotkaniu Grodzkiego z byłym premierem ukazał się na oficjalnym koncie Senatu. Zdjęcie zostało podpisane jednak w sposób, który zaskoczył internautów. "Tymczasem na Zachodzie..." – napisała przy zdjęciu osoba obsługująca konto Senatu.

„To jest oficjalne konto Senatu Rzeczypospolitej? Co to ma być, kpina jakaś z Polaków?” – skomentował wpis jeden z internautów.







„Tusk synonimem Zachodu. Patrzcie, prowincjo!” – zażartowała w odpowiedzi na wpis dziennikarka tygodnika „Sieci” Edyta Hołdyńska. Na komentarz Hołdyńskiej odpowiedział wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Jakub Stefaniak (wcześniej rzecznik PSL).

„Ja wiem, że niektórym wszystko się z Tuskiem kojarzy... ale żeby geograficzne położenie Brukseli podważać. A Bruksela to gdzie leży względem Warszawy czy Lublina etc.? No chyba, że... ich nikt nie przekona, że czarne jest czarne a białe jest białe...;)” – napisał polityk.