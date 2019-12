"Moje myśli są z bliskimi poszkodowanych...". Premier o tragedii w Szczyrku

Szef rządu zabrał głos w sprawie tragedii w Szczyrku. "Wszystkie możliwe siły są zaangażowane w ratowanie ludzkiego życia i zdrowia po wybuchu gazu w Szczyrku. Jestem w stałym kontakcie z Wojewodą Wieczorkiem, który jest obecny na miejscu. Moje myśli są z bliskimi poszkodowanych, wszystkim zostanie udzielona niezbędna pomoc" – napisał na Twitterze.

Przypomnijmy, że do wybuchu w budynku mieszkalnym przy ulicy Leszczynowej w Szczyrku doszło w środę ok. godziny 19. W wyniku wybuchu gazu zawalił się trzypiętrowy budynek, a na miejscu wybuchł pożar. Według relacji świadków, w domu mogło znajdować się osiem osób. Do tej pory spod gruzów wydobyto ciała czterech osób. Całą noc trwała i wciąż trwa akcja ratunkowa. Strażacy przeczesują teren ręcznie, nie wprowadzają sprzętu ciężkiego.