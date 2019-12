"Najgorsze było 48 godzin po operacji". Nowe informacje o stanie zdrowia Kaczyńskiego

To była poważna operacja i Jarosław Kaczyński bierze leki przeciwbólowe, bo to kolano go jeszcze mocno boli. Nie chcemy, żeby cierpiał. Najgorsze było 48 godzin po operacji – przyznaje w rozmowie z "Super Expressem" "ważny polityk PiS".

Jarosław Kaczyński przeszedł zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Operacja ta była planowana od dawna, lecz prezes odkładał ją ze względu na kampanię wyborczą. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska informowała we wtorek, że zabieg przebiegł pomyślnie oraz, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Nowe informacje o stanie zdrowia prezesa Prawa i Sprawiedliwości podaje dzisiejszy "Super Express". W nieoficjalnej rozmowie z dziennikiem "ważny polityk PiS" przyznaje, że była to "poważna operacja". – Wszystko poszło bardzo dobrze, prezes czuje się lepiej, ale najgorsza była pierwsza i druga doba po operacji – wskazuje. Informator "SE" dodaje, że konieczne było podanie politykowi silnych leków przeciwbólowych. – Jarosław Kaczyński bierze leki przeciwbólowe, bo to kolano go jeszcze mocno boli. Nie chcemy, żeby cierpiał – mówi. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wkrótce opuści szpital, jednak - jak wiadomo - czeka go długa rehabilitacja. Efekty operacji poczuje dopiero za ok. 3 miesiące. – Będzie sprawny na kampanię prezydencką – zapewnia rozmóca tabloidu.