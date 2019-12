Prezydent odbierze dziś ślubowanie od sędziów TK. "Piotrowicz to bardzo porządny człowiek"

Pod koniec listopada Sejm wybrał na sędziów TK Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Stelinę. Zastąpią oni w Trybunale trzech sędziów, których kadencje skończyły się 3 grudnia – Stanisława Rymara, Piotra Tuleję oraz Marka Zubika. Dziś prezydent Andrzej Duda przyjmie ślubowanie od nowo wybranych sędziów. Poinformował o tym w rozmowie z Konradem Piaseckim na antenie TVN 24 minister Andrzej Dera. – Tak, z tego co wiem, to w dniu dzisiejszym będzie przyjęcie ślubowania – powiedział.

Dziennikarz przypomniał w programie słowa Andrzeja Dudy, który mówiąc o osobach związanych w przeszłości z PZPR stwierdził: "Czas najwyższy, żeby tacy ludzie z polskiego wymiaru sprawiedliwości odeszli raz na zawsze". Zapytany, czy prezydent nie ma dziś problemu z przyjmowaniem ślubowania od Piotrowicza, Dera odparł, że Andrzej Duda nie ma wpływu na wybór sędziów TK.

Gość Konrada Piaseckiego przyznał jednak, że on ma dobre zdanie na temat Stanisława Piotrowicza. Powiedział, że osobiście go zna i uważa, że to "bardzo porządny człowiek". – Moim zdaniem zrobiono mu wielką krzywdę, bo stał się takim symbolem – stwierdził.