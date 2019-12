Piwnik została zapytana czy jej zdaniem niezależność sędziów i sądownictwa jest zagrożona. Była minister sprawiedliwości stwierdziła, że ona „osobiście tego nie czuje”.

– Pracuję z pełnym obciążeniem, wśród sędziów, którzy wypełniają trudne obowiązki w Sądzie Okręgowym w wydziale karnym i nie stykam się z tego rodzaju problemami, by to się przekładało na to, jak wykonujemy swoje obowiązki. Myślę o atmosferze, naciskach, bo takie rzeczy się eksponuje – tłumaczyła Piwnik.

Zapytana o determinację sędziów do oczyszczania środowiska, Piwnik stwierdziła: "W wielu wypadkach, kiedy wszczynane jest takie postępowanie dyscyplinarne, to ws. zachowania sędziego, który np. prowadzi w stanie nietrzeźwości, w ogóle nie powinno dochodzić do postępowania dyscyplinarnego, ale sam sędzia i środowisko powinno doprowadzić do tego, że taki sędzia sam składa urząd i przestaje orzekać. Są to sytuacje szkodzące wizerunkowi wymiaru sprawiedliwości. Wszyscy powinni być zgodni, co do tego, że taka osoba przestaje orzekać (…) Boję się czasami swojego radykalizmu, ale myślę, że wszyscy sędziowie zyskaliby w oczach społeczeństwa, gdyby tak była realizowana odpowiedzialność. Byłaby to przestroga dla innych, być może powód do refleksji dla innych i z pożytkiem dla nas wszystkich. Nie spotkałam się jednak z taką sytuacją, by taka presja była”.

Była minister podkreśliła też w rozmowie, że sędziowie powinni patrzeć na to co robią w dłuższej perspektywie. – Wyobraźnia sędziego musi sięgać daleko. To samo dotyczy zachowań z obszaru życia prywatnego. W ten sposób sędziemu wolno mniej. To też ciężar związany z wykonywaniem tego zawodu, że każde moje zachowanie może w oczach obywatela podważać zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Musimy w każdym momencie wiedzieć, że to się może stać przedmiotem niepokoju społecznego – mówiła Piwnik.