Premier powołał Radę Rodziny. "Rodzina jest przedmiotem ideologicznego ataku"

"Najgorsze było 48 godzin po operacji". Nowe informacje o stanie zdrowia Kaczyńskiego

To była poważna operacja i Jarosław Kaczyński bierze leki przeciwbólowe, bo to kolano go jeszcze mocno boli. Nie chcemy, żeby cierpiał. Najgorsze było 48 godzin po operacji – przyznaje w rozmowie z "Super Expressem" "ważny polityk PiS".