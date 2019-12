Żukowska kontra Sasin. "Czekam na nieprzyjęcie do wiadomości, że ziemia kręci się wokół słońca"

– Polska nie przyjmuje do wiadomości, że czas dla węgla minął. Będzie on przez wiele lat gwarantował nam bezpieczeństwo energetyczne – mówił wicepremier Jacek Sasin podczas uroczystości barbórkowych w lubelskiej Bogdance.

Do słów ministra Sasina odniosła się rzeczniczka SLD, posłanka Anna-Maria Żukowska.

„Czekam na nieprzyjęcie do wiadomości, że ziemia kręci się wokół słońca” – skomentowała posłanka na Twitterze, podając dalej link do tekstu z wypowiedzią Sasina.

"Ciężką pracą budujecie polską gospodarkę"

"Wszystkim Górnikom i ich Rodzinom z okazji dzisiejszego święta przekazuję życzenia i wyrazy szacunku za Waszą ciężką pracę. Niech Św. Barbara nad Wami czuwa!" – napisał wczoraj na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zamieścił w środę w internecie krótkie nagranie, w którym mówi, że "Barbórka to wspaniała tradycja i zarazem wyjątkowe święto", bo podwójne.

– Dla Was, Szanowni Państwo, to święto Waszej patronki – świętej Barbary. Ale dla Polaków, 4 grudnia jest Wasz. To dzień wszystkich górników – opowiada premier, składając im "najlepsze życzenia i wyrazy głębokiego szacunku".