Udaremniono największy przemyt narkotyków w historii III RP. Zobacz zdjęcia z akcji służb!

– Rzadko się zdarza, że można powiedzieć z całą pewnością, że udaremniliśmy największy przemyt narkotyków w historii ostatnich wielu, wielu lat. To co do wartości zapewne największy udaremniony przemyt ostatnich 30 lat – mówi dzisiaj premier Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z akcji służb.

Galeria:

Udaremniony przemyt narkotyków