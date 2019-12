Sprzeczka Karnowskiego z dziennikarzem TVP. "Zabiłem Adamowicza? To już jest bełkot!"

W trakcie spotkania Jacka Karnowskiego z mieszkańcami miasta dziennikarz TVP Gdańsk Jacek Świderski dopytywał prezydenta Sopotu o szczegóły sprzedaży niezwykle atrakcyjnej działki.

Polityk jednak unikał odpowiedzi. Karnowski zaczął pokrzykiwać, że nie będzie odpowiadał "telewizji Kurskiego".

– Ja się do telewizji Kurskiego nie będę wypowiadał, jak pan wyłączy kamerę, do mieszkańców się wypowiem. Pan kłamie na co dzień w telewizji, oszukuje pan mieszkańców – mówił prezydent.

Dziennikarz ripostował, że to co mówi polityk kwalifikuje się na pozew.

Karnowski następnie przeprosił mieszkańców za swoje zachowanie. Tłumaczył się, że jest zbulwersowany... śmiercią Pawła Adamowicza. – Bardzo państwa przepraszam za moją reakcję, ale dzięki telewizji publicznej i kłamstwom oraz napadom na Pawła Adamowicza stało się to, co się stało w Gdańsku. To we mnie ciągle siedzi… – stwierdził polityk.