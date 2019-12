RMF: ABW pozbawia Banasia kluczowego uprawnienia. "Odcinają go od tlenu"

Jak wynika z ustaleń RMF FM, ABW wszczęła w poniedziałek kontrolne postępowanie sprawdzające wobec Mariana Banasia. Stało się tak w wyniku informacji własnych i płynących z raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego z kontroli oświadczeń majątkowych szefa NIK.

Wszczęcie takiego postępowania kontrolnego sprawia, że dostęp do informacji niejawnych zostaje zawieszony. Marian Banaś ma formalnie dwa tygodnie na odwołanie się od tej decyzji do premiera, ale to nie wstrzymuje zawieszenia dostępu.

W rezultacie praca Banasia w Najwyższej Izbie Kontroli będzie teraz ograniczona jedynie do administrowania. Szef NIK nie ma bowiem możliwości dostępu do informacji opatrzonych klauzulą niejawności. Tego rodzaju dane są wykorzystywane w pracy kontrolerów. Marian Banaś nie może zatem wykonywać swojej kluczowej funkcji, czyli nadzorować ich pracy.

– To zakaz totalny – komentuje były szef CBA Paweł Wojtunik, który sam podczas pełnienia swojej funkcji znalazł się w podobnej sytuacji po wygranej Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Jak dodaje, krok ABW wyłącza Banasia z newralgicznych i najważniejszych postępowań kontrolnych, przy których informacje niejawne są konieczne. Dotyczy to również kontroli, które już zostały wszczęte w NIK.

– Nie ma jakiegokolwiek dostępu do dokumentów, nawet wytworzonych prze siebie. Nie może się z wynikami takich działań zapoznawać, nie może o nich słuchać, nie może na ten temat rozmawiać. Jest to zakaz totalny – podkreśla Wojtunik.

Jak przypomina RMF FM, Marian Banaś posiada certyfikaty bezpieczeństwa dostępu do tajemnic o najwyższych klauzulach od 18 lat, co oznacza, że były mu one na przestrzeni lat i wielu ekip rządzących dwukrotnie przedłużane.