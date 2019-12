Morawiecki w Auschwitz-Birkenau. "Druty, mury, domy są niemymi świadkami tamtych zbrodni"

– Zofia Kossak-Szczucka (współzałożycielka Żegoty - red.) mówiła, że ten, kto jest bierny wobec zła jest jak gdyby współuczestnikiem zła. My dzisiaj możemy powiedzieć o nas, że ten, kto jest bierny wobec przekłamań historycznych, jest jakby współautorem tych przekłamań – mówił premier, w trakcie uroczystości 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau.

– Dlatego dzisiaj wszyscy musimy o prawdę tamtych czasów dbać z największą starannością – tłumaczył Morawiecki.

– Dzisiaj odchodzą ludzie, którzy są świadkami tamtych strasznych czasów. Jesteśmy zobowiązani, żeby tę pamięć pielęgnować, bo jeżeli pamięć odchodzi to tak jakbyśmy zapewnili 2 raz cierpienie tym, co przeżyli tu niewyobrażalne piekło – dodał.

Premier mówił też o innym obozie pracy, w Skarżysku-Kamiennej, gdzie w w trakcie wojny zmarło kilkadziesiąt tysięcy osób. – Staramy się dbać o wszystkie takie miejsca pamięci. Kilka dni temu byłem poruszony historią miejsca nieznanego. W Skarżysku-Kamiennej jest do dziś zakład przemysłu obronnego Mesko. W czasie II wojny światowej ta fabryka była zamieniona na obóz pracy – opowiadał polityk.

– To był szczególny obóz pracy, bo zginęło tam w męczarniach, z głodu, chorób, z wycieńczającej bestialskiej pacy 35 tys. ludzi. Takich miejsc na obszarze okupowanym przez III Rzeszę są setki – dodał Morawiecki.

Premier Morawiecki i kanclerz Merkel z wizytą w Muzeum Auschwitz-Birkenau

Merkel i Morawiecki przed Ścianą Straceń

W trakcie wizyty w Auschwitz-Birkenau, niemiecka kanclerz oraz premier Morawiecki oddali hołd ludziom zabitym w niemieckim obozie. Fotografowie uwiecznili moment, kiedy Merkel i Morawiecki wspólnie składają kwiaty przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11. w byłym obozie Auschwitz I.

– Zimno, głód i pseudomedyczne eksperymenty – to co się tutaj działo jest niepojęte dla rozumu – mówiła niemiecka kanclerz występując podczas uroczystości w Auschwitz-Birkenau.

Kanclerz w swoim wystąpieniu zdecydowanie podkreśliła, że Auschwitz-Birkenau to był niemiecki obóz, prowadzony przez Niemców. – Trzeba to wskazać, jesteśmy to winni ofiarom i nam samym – mówiła Merkel.