Spór o słynne tablice. "Solidarność": To sala BHP jest pomnikiem historii

Oświadczenie rzecznika "Solidarności" dotyczy dyskusji o zabraniu z Europejskiego Centrum Solidarności oryginalnych tablic z postulatami Sierpnia '80. 20 listopada Narodowe Muzeum Morskiego w Gdańsku wysłało do Europejskiego Centrum Solidarności prośbę o zwrot tablic z 21 strajkowymi postulatami na wystawę do Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Na to z kolei nie zgadza się ECS.

Rzecznik "Solidarności" podkreśla w oświadczeniu, że niedopuszczalne jest tworzenie negatywnej atmosfery wokół starań związku o przeniesienie tablic do Sali BHP. "To kolejna próba kwestionowania naszych praw do własnej historii" – czytamy. "Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej jest i pozostanie własnością Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Zarówno wystawa, jak i wszystkie zgromadzone tam eksponaty są i zawsze będą bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych i odwiedzających to miejsce. Tak samo stanie się z tablicami, które jak najszybciej powinny tam trafić. Inaczej niż w ECS, gdzie za oglądanie tablic trzeba płacić" – napisano.

