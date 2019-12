"Kłamała świadomie". Mazurek kontra Olejnik. Dziennikarka zmienia tekst

Chodzi o tekst "Trafiła kosa na Banasia. Pancerny Marian silniejszy niż PiS" autorstwa Moniki Olejnik, który pojawił się w piątek rano w serwisie Wyborcza.pl. "Panie Banaś, pobudka, czas wstać, ludziom odpowiedź dać, rezygnacja czy nie" – grzmiała z Brukseli Beata Mazurek, niedawna wicemarszałek Sejmu z PiS. Ale przy głosowaniu za kandydaturą szefa NIK posłanki i posłowie PiS głusi byli na to, co mówił poseł Kierwiński o niejasnych oświadczeniach Mariana Banasia" – stwierdza Olejnik.

Dalej pisze: "Marian Banaś odpowiada dziś, że nie ma zamiaru podać się do dymisji. Ponieważ toczy się wobec niego brutalna gra polityczna, będzie bronił siebie i swojej rodziny. Okazuje się, że pancerny Banaś jest silniejszy od PiS, który jest kolosem na glinianych nogach".

W pierwotnej wersji artykułu zawarto stwierdzenie, że Beata Mazurek głosowała w Sejmie za wyborem Banasia na stanowisko szefa Izby. Eurdeputowana szybko skomentowała to na Twitterze. "Dziennikarce Monice Olejnik nawet rączka nie zadrżała kiedy kłamiąc opinię publiczną napisała w GW, że głosowałam za kandydaturą M. Banasia na szefa NiK. Kłamała świadomie, bo nie wierzę, by się pomyliła lub nie wiedziała, że w maju wygrałam wybory do PE. Wstyd i żenada" – oburza się była wicemarszałek Sejmu.

Po jakimś czasie pod tekstem Moniki Olejnik pojawiła się krótka adnotacja: "PS Beata Mazurek na Twitterze zarzuca mi, że skłamałam, zarzucając jej, iż głosowała za kandydaturą Banasia na szefa NIK. Nie skłamałam, tylko się pomyliłam, zapominając, że w tym czasie Mazurek była już europosłanką. Za pomyłkę przepraszam, odpowiedni fragment w tekście już poprawiłam. A cała reszta zostaje bez zmian".

Podczas głosowania w Sejmie za kandydaturą Mariana Banasia opowiedziało się 234 posłów. Wcześniej jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.