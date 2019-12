Co na to Schetyna? Thun: Od czasu do czasu jest potrzeba wymiany lidera

– Myślę, że od czasu do czasu jest potrzebna wymiana przewodniczącego czy przewodniczącej (...) Myślę, że zmiany są dobre, bardzo dużo osób mówi, że w PO zmiana jest potrzebna, nie tylko osób wewnątrz Platformy, ale ludzi, którzy na nas głosują, to miliony ludzi i trzeba ich słuchać – mówiła Różna Thun na antenie RMF FM.

– Nie chciałabym, żeby tak to brzmiało, że Grzegorz Schetyna nie nadaje. Tylko ewidentnie od czasu do czasu twarz powinna się zmieniać, może praktyki tak samo. (...) Nasza partia obfituje w osoby, które potrafiłyby partię prowadzić – stwierdziła europosłanka.

– Zobaczymy kto będzie kandydował ostatecznie, ale myślę, że wybory zawsze są czymś bardzo dobrym, po drugie - myślę, że warto słuchać tego, co mówią nam ludzie, którzy na nas głosują. Bardzo wiele osób uważa, że dobrze by było, żebyśmy zmienili szefa, mimo tego wszystkiego, tych ogromnych zasług, które on ma dla Platformy i dla budowania Koalicji – raz Europejskiej, potem Obywatelskiej. Nie chciałabym też, żeby tak to brzmiało, że on się nie nadaje. Tylko ewidentnie od czasu do czasu twarz powinna się zmieniać. Może praktyki tak samo. To jest zawsze coś dobrego i odświeżającego dla partii. Wydaje mi się, że nasza partia obfituje w osoby, które potrafiłyby partię prowadzić. Zajmować się tak samo tym, co dzieje się wśród szeregowych członków partii – powiedziała.

Sama Thun zapewnia, że nie ma ambicji kierowania Platformą Obywatelską.

Czytaj także:

Marcin Rola: To, co robi YouTube to chamówa, patologia, trzeba z nią walczyć!Czytaj także:

Nałożyli koszulkę "Konstytucja" na pomnik Lecha Kaczyńskiego. Sąd przyznał odszkodowanie za zatrzymanie