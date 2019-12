Jarosław Kret wraca do gry. "News tygodnia!"

Otóż, Kret będzie teraz pogodynkiem w Polsacie. Będzie zapowiadał pogodę w "Wydarzeniach" i Polsat News. Podobno pracy nie dostał po znajomości, lecz wziął udział w standardowej rekrutacji, wysłał CV, zaprezentował swoje umiejętności i robotę dostał.

– Jarek wziął udział w normalnej rekrutacji. Przystąpił do konkursu z innymi kandydatami. I okazał się najlepszy, dlatego dostał tę pracę – mówi informator "Faktu".

Cieszymy się, że Kret wyszedł już z depresji, o której wcześniej opowiadał w wywiadach, i że wraca do pracy. Liczymy, że niebawem wróci też do udzielania wywiadów. Na to czekamy najbardziej!